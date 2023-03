Cede il costone, stop alla circolazione dei treni della Cumana sulla tratta Pozzuoli-Arco Felice

POZZUOLI – Interdetta la circolazione dei treni della linea Cumana sulla tratta Pozzuoli-Arco Felice e viceversa. A causare lo stop delle corse il distacco di una porzione di reperti archeologici presenti nella parte alta del costone di via Fasano. Sono già iniziati gli interventi per la messa in sicurezza del muro, contenuto dalla rete di protezione che ne ha impedito il crollo.

LA NAVETTA – «In seguito alla segnalazione di pericolo caduta massi da proprietà non dipendente da Eav, dalle ore 11:18 la circolazione è interrotta tra Pozzuoli ed Arco Felice, pertanto i treni in partenza da Montesanto limitano la corsa a Pozzuoli, e da Arcofelice avranno origine le corse per Torregaveta», questo l’avviso dell’Ente Autonomo Volturno rivolto ai pendolari. L’Eav ha intanto istituito un servizio navetta sostitutivo tra le due stazioni, con effettuazione delle fermate intermedie.