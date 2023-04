Cavallo scappa dalla stalla e va in Tangenziale: bloccato nel traffico dalla Polizia – LE FOTO

NAPOLI – Stamattina gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta e da personale addetto alla Viabilità di Tangenziale di Napoli S.p.A., sono intervenuti sul tratto autostradale compreso tra lo svincolo di “Italia 90” e quello del “Vomero” della carreggiata direzione Napoli per la segnalazione di un cavallo che era sfuggito al controllo del proprietario.

LA FUGA DALLA STALLA – Immediatamente gli operatori hanno provveduto ad avvertire l’utenza con segnalazioni sui pannelli a messaggio variabile ed hanno eseguito il protocollo “safety car” per rallentare il traffico riuscendo poi a fermare l’animale portandolo in sicurezza; il cavallo, spaventato e con una leggera ferita alla gamba anteriore destra, è stato dissetato e sottoposto a cure sanitarie prima di essere riaffidato al proprietario. A quest’ultimo, che non si era accorto che fosse fuggito dal box-stalla, è stata contestata una violazione del Codice della Strada per circolazione di animali in autostrada.