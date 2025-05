Cavallo di ritorno, all’appuntamento si presentano i carabinieri: arrestato un 40enne di Giugliano

GIUGLIANO – Una telefonata che un uomo di Qualiano attendeva. Perché poche ore prima la sua auto è stata rubata e la richiesta del cavallo di ritorno è spesso una naturale conseguenza. La vittima però non si è piegata all’estorsione e ha raccontato tutto ai Carabinieri della stazione di Qualiano. Uno di loro, in abiti civili, si è sostituito al proprietario della macchina rubata e si è presentato all’incontro maliziosamente pianificato per incastrare il malvivente. Seicento euro il prezzo pattuito per la restituzione, da portare in una busta chiusa. Felice Amatore, 40 anni, ha raccolto il plico dalle mani del militare per poi ritrovarsi circondato da gazzelle e carabinieri in uniforme. Al suo polso sono scattate le manette. Dovrà rispondere di tentata estorsione. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.