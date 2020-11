POZZUOLI – «Come promesso in passato, oggi si è creata, voluta e finalizzata un’operazione importante per il percorso della 1902, che potrà così continuare spedita la propria crescita». Inizia così la lettera di commiato dell’ormai ex presidente della Puteolana 1902 Emanuele Casapulla «Importante perché a capo di questo solido gruppo c’è una persona ed imprenditore serio, oltre che un amico. Parlo di Adamo, che potrà dare con la sua esperienza, solidità e passione per questo sport il giusto mix per la consacrazione definitiva della 1902. E voglio sottolineare come si sia già fatto carico delle spese del club e della vertenza relativa a mister Ciaramella. In questa nuova società, il sottoscritto, individuando questo come unico gruppo affidabile per il continuo del progetto granata, ha riposto fin da subito piena e totale fiducia, ed il rispetto reciproco e gli ottimi rapporti tra le parti hanno semplificato e facilitato le tempistiche, già chiuse con una stretta di mano. È stato per tutti noi un viaggio appassionante, in quanto alla base del progetto, tra le varie fondamenta, c’è sempre stato e creduto il concetto di credere nelle potenzialità della maglia, una tifoseria calorosa ed in una città unica, assolutamente incredibile e affascinante, immagini già chiare quando decisi di rilevarla penultima in classifica. Abbiamo fatto cose importanti, dalla salvezza, alla presentazione in grande stile. Non posso che sottolineare l’apporto del pubblico, sicuramente da categorie superiori che fino a quando abbiamo camminato insieme spalla a spalla abbiamo conquistato ogni stadio, ogni scrivania. Mi rincuora aver visto allo stadio persone anziane, bambini e famiglie. Sono nate testate giornalistiche, trasmissioni ed è nato il marketing ma soprattutto la 1902 è rientrata nei cuori e nelle vite di tutti i puteolani, anche in giro per il mondo, dopo oltre 20 anni. In questa piazza si può fare veramente ancora tanto. L’abbiamo dimostrato con gli oltre 600 abbonamenti venduti e le 11 vittorie consecutive che hanno permesso di costruire una macchina perfetta. Con l’ amore e la dedizione con cui è stata gestita la società in questi anni, lavorando comunque sempre sodo con l’obiettivo di crescere step dopo step, senza perdere mai di vista la quotidianità e gli obiettivi. L’obiettivo principale, dopo la salvezza, erano i play-off e provare già da primo anno lo step della categoria superiore, probabilità aumentate una volta valutate le possibilità di giocarcela per il titolo, per poi mantenerlo l’anno successivo, risultato che è arrivato con la promozione in D. La storia recente, ormai già troppo strumentalizzata e pilotata, aiutata dal chiacchiericcio da bar molto presente nel calcio campano, ha fatto il resto in questo ultimo periodo. Come promesso, in presenza di garanzie importanti e davanti ad una buona operazione commerciale, avrei ceduto la presidenza, cosi come è successo, sulla base soprattutto delle prime valutazioni di luglio e del proseguo che, la piazza ha affrontato arrabbiata, il sottoscritto in mancanza di grandi stimoli per lavorare ed investire con criterio. Oggi oltre che risalto calcistico è un’operazione importante dal punto di vista commerciale con l’affidamento in mani sicure e senza rischi di eventuali fallimenti con la possibilità di continuare il progetto con tranquillità. Il diavolo deve tornare a riprendere quel lustro e blasone che fino a marzo c’ha contraddistinto. Ringrazio tutti, dal primo all’ultimo, per l’affetto, la passione, le emozioni e la grande esperienza, in momenti belli o difficili, che abbiamo vissuto. Ringrazio il Dott. Arcangelo Sessa, professionista serio e persona fantastica che, tanto ha fatto per la 1902, e sono sicuro riuscirà a dare il suo contributo anche con la famiglia Guarino nella carica di vicepresidente. Ringrazio tutti gli addetti ai lavori, la LND Campania e la LND insieme a tutti i suoi collaboratori, che soprattutto in questo periodo unico e critico, ha sempre mostrato vicinanza e professionalità alla 1902 ed alla Città di Pozzuoli. Ringrazio i professionisti, di entrambe le parti che, in questo periodo hanno lavorato per la conclusione dell’ operazione. Sento di ringraziare ufficialmente il gruppo Guarino ed i suoi più intimo collaboratori per il rispetto ed il pensiero. Da oggi si tornerà a dare priorità agli affetti e ciò che in questi anni fantastici, purtroppo però è stato trascurato e che a soli 30 anni non può già mancare. Dispiace soprattutto che l’ amore e la passione più volte dimostrata, oltre che degli importanti investimenti economici, sia stata intesa diversamente e strumentalizzata per creare destabilizzazioni. A differenza di chi lo dichiara ma, di attacchi alla 1902 non ne hanno risparmiati nel tempo e purtroppo è più che una conferma, a differenza di chi dice che la sua è una fede ma ciò non è se non un oscuro interesse personale, io sarò sempre tifoso della 1902 e nel mio cuore ci saranno per sempre ricordi importanti, sicuramente seguirò con affetto le vostre sorti calcistiche. Forza diavoli sempre, con affetto, Emanuele Casapulla.»