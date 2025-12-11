Caritas, da Pozzuoli il dossier povertà: sostenute 36mila persone

POZZUOLI – Presentato il Dossier Povertà Campania 2025. Martedì scorso all’Università Vanvitelli di Caserta, alla presenza del presidente della Regione Roberto Fico, sono stati illustrati i dati della XXI edizione. La pubblicazione conferma una regione segnata da fragilità profonde: precarietà lavorativa, disuguaglianze territoriali, carenza di servizi e un calo demografico che indebolisce il tessuto sociale. Nel 2024 i Centri di Ascolto Caritas hanno incontrato 13.858 persone, quasi sempre nuclei familiari: in totale, la rete Caritas ha sostenuto oltre 36.000 persone tra aiuti diretti e indiretti. Il Dossier Regionale è coordinato dal sociologo Ciro Grassini, vice direttore della Caritas diocesana di Pozzuoli. Presenti le Caritas regionali e una delegazione della Caritas di Pozzuoli guidata dal direttore padre Giuseppe Carulli.