Cani maltrattati salvati dai carabinieri

NAPOLI – Ieri mattina, i carabinieri della compagnia di Nola hanno ricevuto una segnalazione relativa ad un cane in stato di abbandono. Arrivati in pochi minuti sul posto, del cane e del proprietario 38enne, non è stata trovata traccia. Attraverso l’analisi delle telecamere cittadine e alla raccolta di informazioni, i carabinieri del nucleo radiomobile di Nola e del nucleo forestali di Marigliano, hanno scoperto che un 50enne col suo furgone aveva raggiunto l’abitazione del 38enne e si era allontanato con due cani di razza Amstaff. Rintracciato il veicolo, i militari hanno trovato i due animali, li hanno sequestrati. Al vaglio la posizione dei due uomini.