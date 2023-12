Capodanno a Pozzuoli, servizio di navetta gratuito per il concerto in piazza

POZZUOLI – In occasione del concerto di Capodanno in piazza della Repubblica, anche per il 31 dicembre, il Comune di Pozzuoli metterà a disposizione un servizio di navetta gratuito fino alle 6 del primo gennaio. Ma i festeggiamenti partono prima nella città flegrea. Si inizia dalle 12 con l’aperitivo sulla darsena: già dalla mattina saranno messi a disposizione parcheggi e navette.

LE PAROLE DEL SINDACO – «Il servizio di navetta vi permetterà di godere a pieno della grande giornata di festa senza stressarvi per la ricerca del posto auto. Ci sono ampi parcheggi e tanti mini bus che transiteranno per le nostre strade che vi accompagneranno nel centro storico. Con la stessa serenità potrete recuperare le auto e lasciare la città», le parole del sindaco Luigi Manzoni. Domenica 31 dicembre, dalle ore 12 alle 20, partenza e arrivo sono previsti nei seguenti punti: parcheggio Scuola Pergolesi verso Piazza a mare; parcheggio MOI – Olivetti – Villa Avellino attraverso Via Domitiana; parcheggio C9 verso Villa Avellino attraverso Via Solfatara. Dalle 22 alle 6 del mattino dell’1 gennaio, invece, le navette partiranno e arriveranno da: parcheggio Scuola Pergolesi verso Piazza a mare; Parcheggio MOI – Olivetti – Villa Avellino attraverso Via Domitiana; Parcheggio C9 verso Villa Avellino attraverso Via Solfatara.