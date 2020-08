POZZUOLI – Costerà 53mila euro al comune di Pozzuoli l’affidamento, per soli 4 mesi, dei cani randagi catturati sul territorio comunale. Gli animali, infatti, saranno condotti presso il canile RE.CA.NO di Giugliano. che si è aggiudicato il servizio con affidamento diretto, attraverso il MEPA, per quanto riguarda la custodia e il mantenimento. Il servizio durerà presumibilmente 4 mesi – si legge nella determina dirigenziale -dopodiché sarà indetta un’altra gara. E’ dal 2018 che il comune di Pozzuoli paga il canile di Giugliano che incasserà in media oltre 13mila euro mensili.