CAMPI FLEGREI/ Sciopero dei trasporti pubblici, lunedì nero per i pendolari

POZZUOLI – Lunedì nero per i pendolari flegrei. È stata proclamata per la giornata di oggi l’azione di sciopero di 24 ore dalla Confail. L’agitazione, che presenta come sfondo l’intero territorio nazionale, ha per oggetto «la rivendicazione della mancanza di contenuti essenziali per la categoria, soprattutto in relazione all’aumento del costo della vita, la sicurezza sul lavoro, l’orario, l’organizzazione del lavoro e tutte quelle tematiche che richiedono urgente e necessaria attenzione».

LE CORSE GARANTITE – Ecco le ultime e le prime partenze garantite in relazione alle diverse fasce di garanzia.

LINEE FLEGREE – Servizio garantito dalle ore 5:00 alle ore 8:00 e dalle ore 14:30 alle 17:30

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO

da Fuorigrotta per Torregaveta 05:08

da Montesanto per Torregaveta 05:21

da Montesanto per Licola 05:02

ULTIME PARTENZE PRIMA DELLO SCIOPERO – operatività servizio dalle 5:00 alle 8:00

da Montesanto per Torregaveta 07:41

da Montesanto per Licola 08:00

per Montesanto da Torregaveta 07:54

per Montesanto da Licola 07.56

PRIME PARTENZE GARANTITE DOPO LO SCIOPERO – operatività servizio dalle 14.30 alle 17.30

da Montesanto per Torregaveta 14:41

da Montesanto per Licola 14:48

per Montesanto da Torregaveta 14:34

per Montesanto da Licola 14:44

ULTIME PARTENZE GARANTITE PRIMA DELLO SCIOPERO

da Montesanto per Torregaveta 17:21

da Montesanto per Licola 17:12

per Montesanto da Torregaveta 17:14

per Montesanto da Licola 17:08