CAMPI FLEGREI/ In arrivo nuova ondata di maltempo: scatta l’allerta gialla, le scuole resteranno aperte

POZZUOLI – Nuova ondata di maltempo in arrivo in Campania e su tutta l’area flegrea. La Protezione Civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 6 di domani, martedì 5 dicembre, alle 6 di dopodomani, mercoledì 6 dicembre. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intenso. L’allerta riguarda tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro). Attenzione dovrà essere posta al rischio idrogeologico: tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, ruscellamenti con trasporto di materiale, caduta massi e frane legate a condizioni particolarmente fragili dei suoli. Al momento non esiste alcuna criticità tale da portare a provvedimenti di chiusura di istituti scolastici e parchi, motivo per il quale le lezioni nelle scuole si svolgeranno regolarmente.