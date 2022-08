POZZUOLI – Il 25 settembre si terranno le elezioni politiche per il rinnovo del Parlamento. Sono tante le formazioni e le coalizioni scese in campo per i 400 seggi della Camera e i 200 del Senato.

Di seguito i nomi di tutti i candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica sul territorio dei Campi Flegrei.

Camera – Collegio Uninominale

Centrodestra: Domenico Brescia; Centrosinistra: Fiorella Zabatta; Azione: Vincenzo Daniele; Italexit: Simona Boccuti; Movimento 5 Stelle: Antonio Caso; Noi di centro: Francesco Santoro; Partite Iva: Massimiliano Murolo; Pci: Antonio De Caro; Sovranisti: Carlo Coppola; Unione Popolare: Francesca Licata.

Camera – Collegio Plurinominale

Fratelli d’Italia: Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Giovanni Russo; Forza Italia: Antonio Tajani, Annarita Patriarca, Guido Milanese, Carla Ciccarelli; Lega: Rosaria Borrelli, Nicholas Esposito, Teresa Frecciarulo, Salvatore Onofaro; Noi Moderati: Riccardo Guarino, Lucrezia Orlando, Salvatore Fabrizio, Barbara Ricci; Alleanza Verdi Sinistra: Fiorella Zabatta, Francesco Emilio Borrelli, Maria Luisa Iavarone, Davide Andrea Laerte; Impegno Civico: Luigi Di Maio, Iolanda Di Stasio, Alessandro Amitrano, Marianna Iorio; Pd: Roberto Speranza, Loredana Raia, Raffaele Topo, Maria Rosaria Genovese; +Europa: Enzo Peluso, Marianna Palma, Alfredo Giordano, Tiziana Capuozzo; Animalisti: Ornella Girone, Erich Grimaldi, Esmeralda Mameli, Luca Mucciarone; Azione: Ettore Rosato, Graziella Pagano, Marcello Tortora, Alessandra Del Prete; Gilet Arancioni: Giovanni Palermo, Maria Palermo; Italexit: Francesco Amodeo, Rosanna Ruscito, Fabio Tortora, Stefania Aversa; Movimento Cinque Stelle: Giuseppe Conte, Gilda Sportiello, Raffaele Bruno, Marianna Ricciardi; Noi di Centro: Sandra Lonardo Mastella, Salvatore Scarfiglieri, Simona Esposito, Roberto Pisano; Partite Iva: Massimiliano Murolo, Giugliana Trionicchio, Teofilo Migliaccio; Pci: Giuseppe Aiello, Amalia Bellusci, Antonio De Caro; Sovranisti: Antonio Ingroia, Raffaella De Filippo, Gennaro (Thiago) Nenna, Rosa Spadaforia; Unione Popolare: Luigi De Magistris, Rosaria Galiero, Giovanni Pagano, Marzia Pirone.

Senato – Collegio Uninominale

Centrodestra: Elena Scarlato; Centrosinistra: Davide Crippa; Azione: Vittoria Cristiano; Italexit: Maria Abate; Movimento 5 Stelle Maria Domenica Castellone; Noi di Centro: Giuseppe Barra; Pci: Assunta Boffola; Sovranisti: Angelo Parlato; Unione Popolare: Anna Organo.

Senato – Collegio Plurinominale

Fratelli d’Italia: Marcello Pera, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso; Forza Italia: Silvio Berlusconi, Annamaria Bernini, Francesco Silvestro, Giuliana Franciosa; Lega: Pina Castiello, Vincenzo Pepe, Angela Russo, Domenico Bellobuono; Noi Moderati: Antonio Dell’Aquila, Marianna Quaranta, Salvatore Arionte, Annalisa Iaccarino; Alleanza Verdi Sinistra: Ilaria Cucchi, Francesco Maria Alemanni, Isabella De Luca, Giuseppe De Cristofaro; Impegno Civico: Vincenzo Presutto, Ramona Mirela Ilau, Sergio Vaccaro, Loredana Russo; Pd: Dario Franceschini, Valeria Valente, Filippo Sensi, Giuliano Di Fiore; +Europa: Emma Bonino, Bruno Gambardella, Maria Iaccarino, Rosario Cosino; Animalisti: Cristiano Ceriello, Carla Adinolfi, Carmine Munno, Anna Casaburi; Azione: Matteo Renzi, Mariastella Gelmini, Paolo Russo, Luisa Liguoro; Italexit: Giampaolo Bocci, Maria Abate, Domenico Vozza, Teresa Caputo; Movimento 5 Stelle: Stefano Patuanelli, Anna Bilotti, Francesco Castiello, Felicia Gaudiano; Noi di Centro: Giovanni Galano, Maria Grazia Cammarota, Osvaldo Ciriello, Stefania Rossi; Pci: Pietro D’Alisia, Assunta Boffola, Corrado Lampe, Silvana Maresca; Sovranisti: Maria Gabriella Alfano, Gennaro Esposito, Giovanna Avena, Francesco Mele; Unione Popolare: Gianpiero Laurenzano, Valeria Spinelli, Salvatore Pace, Gabriella Luise.