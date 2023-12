CAMPI FLEGREI/ Bradisismo, i sindaci fanno quadrato: «Sbagliato non approvare il Sisma Bonus»

POZZUOLI – «Riteniamo sbagliata la scelta di non approvare il Sisma Bonus per i Campi Flegrei. Continueremo ad insistere affinché il Governo possa dare priorità a questo strumento necessario per rendere resilienti i Campi Flegrei al bradisismo. E per dare maggiori certezze di sicurezza a migliaia di persone. Gli emendamenti approvati al decreto 140 sono un nuovo importante passo per affrontare, in modo preventivo e strutturale, la problematica del bradisismo. Dall’assunzione di personale all’accelerazione sui lavori per realizzare le vie di fuga. Ma c’è ancora tanto da fare. Il Governo ed il Parlamento ascoltino fino in fondo le esigenze del nostro territorio». Con un comunicato congiunto i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, Napoli, Gaetano Manfredi, Bacoli, Josi Gerardo della Ragione e Quarto, Antonio Sabino, esprimono il proprio disappunto.