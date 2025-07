Cambia la sosta sul porto di Pozzuoli: scatta il limite massimo di tre ore

POZZUOLI – Limite massimo di tre ore per il parcheggio sugli stalli di sosta a pagamento (strisce blu) presenti sul porto. E’ quanto approvato ieri dalla Giunta comunale di Pozzuoli, che ha dato l’ok alla delibera 105 presentata dal vicesindaco con delega alla viabilità Filippo Monaco. Il nuovo dispositivo prevede limiti orari ai parcheggi presenti in via dell’Emporio, Lungomare Cristoforo Colombo e Largo San Paolo tutti i giorni, festivi compresi. La decisione è nata dall’esigenza di garantire una rotazione più efficace dei parcheggi, soprattutto nelle zone a vocazione commerciale, dove spesso i posti auto rimangono occupati per l’intera giornata, penalizzando clienti, visitatori e le attività economiche. «L’obiettivo è semplice: più disponibilità di sosta, più vivibilità e più sostegno al commercio di prossimità. – spiega il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – La sosta prolungata e indiscriminata non è più sostenibile. Con questo intervento vogliamo migliorare l’equilibrio tra le esigenze di chi vive in città, lavora o la frequenta per acquisti e servizi. Un ringraziamento all’Assessore alla Mobilità, Filippo Monaco, per aver proposto e sostenuto questa misura che va incontro alle esigenze di residenti, attività economiche e visitatori.»