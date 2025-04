Calda..Mente: ad Ischia un progetto innovativo per l’inclusione lavorativa di giovani autistici ad alto funzionamento

ISCHIA – In un momento in cui l’attenzione verso l’autismo e l’inclusione sociale si fa sempre più viva, soprattutto alla vigilia del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è nato ad Ischia il progetto “Calda..Mente”, promosso dalla Cooperativa Sociale 12 Stelle San Michele I.S. srl, con la direzione tecnica del Dr. Enzo D’Acunto, e finanziato dalla Regione Campania con il Ministero per le Disabilità. L’iniziativa ha l’ambizioso obiettivo di favorire l’inserimento lavorativo di giovani adulti con disturbo dello spettro autistico ad alto funzionamento nel settore delle arti bianche – panificazione, pasticceria e pizzeria – offrendo loro una concreta possibilità di crescita, indipendenza e integrazione.

Formazione e rete per un futuro inclusivo. Il progetto si sta realizzando con la collaborazione dell’Istituto Telese di Ischia dove si svolgono buona parte delle attività e si fonda su un partenariato che coinvolge enti pubblici, scuole e servizi territoriali tra cui Ambito N13, ASL NA2 Nord – Dipartimento di Salute Mentale di Ischia e il Centro per l’Impiego di Ischia che hanno proposto le candidature. Attraverso un percorso formativo mirato, “Calda..Mente” sta accompagnando giovani adulti provenienti da Ischia e Procida in un’esperienza professionalizzante legata alla produzione artigianale di lievitati, offrendo competenze pratiche e teoriche, con l’obiettivo di un inserimento lavorativo concreto.

Un esempio di innovazione sociale. A sostegno del progetto saranno organizzati incontri divulgativi e istituzionali con la partecipazione di autorità civili, religiose e militari. L’obiettivo è sensibilizzare la comunità locale sull’importanza dell’inclusione lavorativa e creare uno spazio di confronto tra istituzioni e cittadinanza. “Calda..Mente” ambisce inoltre a dar vita alla prima SIAVS (Startup Innovativa a Vocazione Sociale) dell’isola, facendo di Ischia un modello virtuoso nel campo dell’integrazione socio-lavorativa. “Crediamo nel lavoro come strumento di emancipazione e inclusione. Con ‘Calda..Mente’ vogliamo dimostrare che ogni persona ha un talento da valorizzare”, afferma il Dr. Enzo D’Acunto, direttore del progetto. Con questa iniziativa, Ischia si conferma un territorio attento, inclusivo e orientato al futuro, in cui le differenze diventano risorse e l’innovazione sociale è al servizio della comunità.