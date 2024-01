CALCIO/ «Tutti al Partenio!» La mobilitazione dei tifosi della Puteolana per la storica finale

POZZUOLI – Una finale di coppa che “ribolle di storia”, e con la storia si sa, Pozzuoli ha un certo feeling. L’emozione è palpabile, l’attesa febbrile in vista della storica finale di Coppa Italia Dilettanti che vedrà la Puteolana 1902 affrontare la Sarnese. La partita, che si terrà il 31 gennaio allo stadio “Partenio Lombardi” di Avellino, ha già visto la vendita di 350 biglietti. La Puteolana giocherà in maglia bianca, mentre la Sarnese indosserà i colori granata. Biglietti a 10 euro, con sconti per donne e ragazzi. I tifosi della Puteolana, cuore pulsante di una comunità calcistica passionale, si preparano con fervore e con partecipazione all’evento sportivo. I fan più appassionati hanno organizzato pullman privati per facilitare il viaggio allo stadio. Per ulteriori informazioni in merito, contattare il sig. Giovanni Pisano al 3409628290.