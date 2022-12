CALCIO/ (S)profondo granata: la Puteolana pareggia in casa ed è sempre più ultima

POZZUOLI – Il treno salvezza passava per le mura del “Domenico Conte” di Pozzuoli, con la sfida della sedicesima giornata di campionato di Serie D girone H, tra Puteolana 1902 e Lavello. Granata ultimi a 7 punti, ospiti due gradini più in alto, fermi a 12. Due squadre in estrema difficoltà che non sono ad oggi riuscite ad esprimersi al meglio in campionato, collezionando pareggi e sconfitte. I Diavoli Rossi con l’onere di provare a vincere, soprattutto dato lo spessore degli avversari in un match tutt’altro che complicato. Gli uomini di Campilongo, partiti con l’obbligo di portare a casa i primi 3 punti della stagione che avrebbero avuto il sapore della rinascita da cui poter “ripartire” per provare ad immaginare “una luce salvezza” in fondo al tunnel.

LO SVANTAGGIO – La partita si apre subito con un tiro-cross di Amelio che scalda subito le mani di Trapani. Poco dopo è ancora il difensore puteolano a rendersi pericoloso con un colpo di testa: stavolta ci pensa Romano a salvare i gialloverdi. Puteolana che parte a trazione offensiva ma senza rendersi particolarmente. Al primo vero affondo, sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con Puntoriere che davanti a Lamberti non sbaglia. La Puteolana prova a scuotersi, ma la reazione è timida, le manovre lente e compassate. Si chiude così il primo tempo allo Stadio Conte.

LA REAZIONE – I secondi 45 minuti si aprono con un’occasione per i granata: al 50′ palo colpito da D’Ancora; sulla ribattuta Escobar non riesce a trovare il tap-in, complice un salvataggio della difesa ospite. Al 70’, arriva il meritato pareggio: sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra, colpo di testa di D’Ancora e pallone in rete. La partita non ha praticamente nulla più da raccontare a parte una traversa raccolta allo scadere da Monaco che stava per decretare l’ennesima beffa per i padroni di casa. Al triplice fischio è 1-1 con i fischi dei tifosi. Un pareggio che mai come stavolta ha il sapore della sconfitta per una Puteolana che fallisce l’ennesimo appuntamento con la vittoria e resta affossata all’ultimo posto della classifica con 8 punti.