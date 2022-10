POZZUOLI – Un punto da cui ripartire, per ridare serenità e sicurezza alla squadra. “Bisogna prima non prenderle e poi iniziare a segnare” aveva detto la scorsa settimana Sasà Campilongo. Il primo obiettivo è stato raggiunto, ora c’è bisogno dei gol che si spera possano arrivare domenica prossima quando al “Conte” arriverà la Nocerina. Una corsa contro il tempo in attesa del mercato di dicembre, a cui si spera di arrivare limitando i danni anche per rendere più appetibile la piazza ai calciatori che il DS Pirone ha già sul taccuino. Profili propedeutici al gioco di Campilongo, costretto anche ieri a fare di necessità virtù. Un 4-4-1-1 lontano dallo spumeggiante 4-3-3 marchio di fabbrica del mister, che si ritrova a giocare senza esterni all’altezza di questo nome.

IL PAREGGIO – Intanto ieri un qualcosa si è visto in quel di Gravina, con i granata organizzati rispetto a sette giorni fa. La 1902 ha sfiorato il gol due volte con Di Lorenzo. Nella ripresa l’unica occasione degna di nota è stata firmata da Arrivoli con la conclusione che è finita alta. Uno 0-0 che muove una classifica ancora deficitaria: 4 punti dopo 9 gare, -5 dalla quota salvezza ma soprattutto appena 7 gol all’attivo a fronte di 18 incassati.

Gravina: Mascolo, Parisi, Kharmoud, Sanzone, Lauria, Ligorio, Gonella (80’ Dragutimovic), Tommasone, Galardi (68’ Magnavita), Chacon, Bruno (68’ Gambicchia). A disp.: Vicino, Perrelli, Gambicchia, Murania, Rosini, Romano, Neri. All.: Summa-Ragone

Puteolana: Lamberti, Della Corte, Avella, Amelio, D’Ascia, Di Lorenzo, Fontanarosa (92’ Varchetta), Catinali (75’ Gatto), Arrivoli, Grieco (60’ Marzano), Haberkon (72’ Esposito). A disp.:

Maiellaro, Guarracino, Di Palma, Romano, Cavallari

Ammonizioni: Chacon – Grieco, Marzano, Amelio, Esposito