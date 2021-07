POZZUOLI – È Gennaro Illiano il nuovo allenatore del Rione Terra Pozzuoli. È caduta sul giovane allenatore bacolese la scelta della società flegrea. Ottimo conoscitore della categoria Gennaro Illiano, nonostante la giovane età, può contare già tante esperienze in categoria con le compagini flegree della Sibilla e del Monte di Procida. La sua ultima stagione è stata alla guida della Sibilla Flegrea in eccellenza, squadra che si è affermata come tra le migliori sorprese del campionato. Il neo tecnico per la società flegrea è la figura perfetta per continuare il lavoro cominciato lo scorso anno e puntare al vertice del campionato di promozione.

ENTUSIASMO – “Sono colpito dall’entusiasmo del presidente, non mi aspettavo una persona così ambiziosa – queste le prime parole del nuovo mister del Rione Terra Pozzuoli – Con il direttore sportivo Carmine Ennio proveremo a mettere in essere una squadra in grado di lottare sa subito per le prime posizioni”. DS che racconta la sua scelta: “Avevamo bisogno di continuare il percorso già intrapreso lo scorso anno e pensare a Gennaro Illiano è stato automatico. Il mister vanta tanta esperienza e tanto entusiasmo, sono certo che con lui faremo molto bene”.