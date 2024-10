CALCIO/ Mascari e Dammacco in gol: la Puteolana pareggia in rimonta

ROMA – Un punto per la Puteolana contro l’Atletico Lodigiani. Allo stadio Francesca Gianni 2-2 sotto la pioggia. La squadra granata nonostante vada ribalti l’iniziale vantaggio dei padroni di casa, non riesce a conquistare un successo che l’avrebbe proiettata a -2 dalla testa del raggruppamento. Nel primo tempo in apertura ci provano i padroni di casa che però no riescono a inquadrare lo specchio della porta. La Puteolana si fa invece viva con Coniglio che lascia partire una conclusione, murata dal portiere dell’Atletico. Diavoli Rossi che restano in 10 al 42’, rimedia infatti il doppio giallo Diabate. Un minuto dopo il gol del Lodigiani con Sorrentino che sfrutta al meglio un cross. Nella ripresa girandola di cambi con Mascari e Dammacco in particolar modo, che subentrano a Marotta e Coniglio. Il primo pareggia i conti al 75’ con un tap in vincente, mentre il secondo 120 secondi dopo sfrutta un retropassaggio errato dell’Atletico Lodigiani per fare 1-2. In pieno recupero l’ennesimo colpo di scena, Polverino atterra Bencivenga in area di rigore. Dagli undici metri l’attaccante è infallibile e stabilisce il risultato sul pareggio.

Atletico Lodigiani: Ciaramella, Gennari, Sorrentino (77’ Bencivenga), Ruggeri, Spinozzi, Malvestuto, Perrotta (64’ Sani), Tarantino, Bellucci, Giordano. All.: Polverini

Puteolana 1902: Polverino, Astemio, Montuori, Sbuttoni (55’ Cangemi e dal 78’ Russo), Cess, Palma (46’ Civilleri), Diabate, Mungo, Balzano, Marotta (46’ Mascari), Coniglio (60’ Dammacco). All.: Marra

Marcatori: 43’ Sorrentino, 96’ Bencivenga – 75’ Mascari, 78’ Dammacco

Ammonizioni: Gennari, Ruggeri, Malvestuto – Sbuttoni

Espulsioni: Diabate