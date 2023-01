CALCIO/ Marra torna sulla panchina della Puteolana

POZZUOLI – Mister Salvatore Marra tornerà a sedersi sulla panchina della Puteolana 1902. Lo ha annunciato la società in una nota in seguito all’esonero di Salvatore Campilongo. ‘Galeotta’ per l’ormai ex allenatore la sconfitta casalinga contro il Nardò. Insieme al tecnico Marra, allenatore della promozione dei ‘diavoli rossi’ in serie D, vi sarà anche Gianni Marra in qualità di Team Manager.

LO STAFF TECNICO – Ad affiancare Marra lo staff tecnico composto da: vice-allenatore: Nicola Armonia; preparatore dei portieri: Arturo Tudisco; preparatore atletico: Vittorio Morra; medico sociale: dotto Giuseppe Labbate; fisioterapista: Luigi Di Palma e magazziniere: Antonio Leopoldo.