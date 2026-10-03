CALCIO/ Malafronte-show trascina la Puteolana in testa alla classifica

SCAMPIA- Una Puteolana devastante mette a segno il blitz al “Landieri” contro il Marianella per 1-3 trascinata dal suo bomber Malafronte, autore di una tripletta nel primo tempo. Tre punti che rilanciano prepotentemente i diavoli rossi della Solfatara che incamerano il quinto risultato utile consecutivo e la terza vittoria stagionale. Tre punti pesantissimi che consentono alla compagine di Salvatore Ambrosino di portarsi in testa alla classifica, nell’attesa del match del Rangers Qualiano in casa del Castel Volturno che si giocherà questa domenica.

MALAFRONTE-SHOW – Il “puntero” granata si fa vedere già al 12′ quando in un’azione di rimessa in area colpisce in pieno la traversa. Tre minuti più tardi il direttore di gara assegna un penalty in favore del Marianella per un fallo in area. Dal dischetto si presenta Cuzzi, il cui tiro viene parato magistralmente dall’estremo difensore flegreo Castiglio che lo ipnotizza. Al 20′ la Puteolana sblocca il risultato: i flegrei scendono sulla fascia sinistra e crossano al centro dove Malafronte taglia come un coltello rovente il burro la difesa del Marianella e di piatto destro appoggia in rete. Il goal da coraggio alla formazione di Ambrosino che quattro minuti dopo raddoppia: corner battuto dai granata con appoggio a Cavallo che ripassa al compagno con un tacco, il quale crossa al centro dell’area dove Malafronte incorna di testa la palla mettendola alle spalle del portiere di casa. Il match è bello a vedersi con la Puteolana che con il doppio vantaggio viaggia sul velluto. Prima dell’intervallo in pieno recupero al 47′ la tripletta di Malafronte è servita: azione sulla sinistra dei flegrei e cross sul secondo palo dove il centravanti in mezza sforbiciata mette in rete.

GRANATA PERFETTI – Con il risultato già in cassaforte, i flegrei nella ripresa puntano soprattutto a chiudere le maglie in difesa e a non avere cali di tensione come aveva chiesto alla vigilia del match alla sua squadra il trainer Ambrosino. Il Marianella cerca di creare qualche problema alla retroguardia granata che controlla con ordine il match man mano che trascorrono i minuti. L’allenatore dei diavoli rossi inizia così la girandola delle sostituzioni per dare fiato ai suoi complice anche il caldo insolito. Al 90′ arriva la rete di Ruffo per i padroni di casa che sigilla il match sull’1-3 finale. Alla fine è festa per Simonetti e compagni sotto la postazione dei tifosi granata.

IL TABELLINO

MARIANELLA-PUTEOLANA 1-3

MARIANELLA: Mola, Piccolo (18’st Boemio), Pelliccia, Fiorillo, Calvanese, Caiazza (26’st Ruffo), Mettivier (11’st Villani), Cuzzi (1’st Galliano), Falanga, Russo (26’st Pietropaolo), Marrazzo. A disp.: Albano, Vollaro, Prisco, Masucci. All.: Nocerino

PUTEOLANA: Castiglio, Balzano (22’st Leone), De Giorgi, Picascia, De Falco (39’st Piscopo), Acunzo, De Vivo, Balzamo, Cavallo (10’st Viglietti), Malafronte (10’st Mansour), Simonetti (42’st Gladestony). A disp.: La Rocca, Maresca, Mengacci, Cuomo. All.: Ambrosino

ARBITRO: Picaro di Nocera Inferiore

MARCATORI: 20’pt, 24’pt e 47’pt Malafronte (P), 45’st Ruffo (M)

NOTE: Ammoniti: Mettivier, Falanga, Galliano (M), Acunzo, Viglietti (P).