CALCIO/ La Puteolana vince nel finale: Capuano fa esplodere il “Conte”

POZZUOLI – È stata una settimana non facile quella della Puteolana 1902, dopo i 5 gol subiti nello sfortunato esordio in campionato contro il Gladiator. Ma questa settimana ha avuto per i ragazzi di mister Correale un unico obiettivo: quello di reagire e conquistare i 3 punti davanti ai propri tifosi, accorsi ancora una volta numerosi al “Conte” di Arco Felice. E così è stato. Dopo una partita difficile, contro un ostico Real Grazzanise, e dopo l’infortunio che ha costretto al forfait l’attaccante Guidone, è arrivata la zampata di Anthony Capuano a 10′ dalla fine a coronare gli sforzi di una squadra che non ha mai mollato ed ha ottenuto con merito i primi 3 punti in campionato.

LA PARTITA – Per far fronte alla squalifica di Pissinis, mister Correale lancia subito il nuovo arrivato Riccio al centro della difesa che, in coppia con Gargiulo, detta subito legge fuori alla propria area di rigore. I granata partono bene con un paio di conclusioni da fuori area di Grieco, ma devono rinunciare dopo un quarto d’ora a Guidone, in seguito ad un duro scontro contro il muro per recuperare un pallone difficile. Dopo un minuto, le cose per la Puteolana rischiano di complicarsi, ma l’ex Grezio colpisce il palo con la complicità di un gran riflesso di Cabriglia. Con l’uscita del proprio terminale offensivo, i padroni di casa perdono metri in favore della risalita del Grazzanise, ma tenendo comunque bene il campo. Al 40′ Auriemma sfiora la beffa con un cross che Orefice deve smanacciare in angolo. Nel secondo tempo, i “Diavoli” si ricompattano e ricominciano a macinare gioco: dopo 30 secondi dalla ripresa Avolio scappa a sinistra e appoggia per Mancini in area, ma l’attaccante viene contrastato a porta vuota. La continua insistenza offensiva porta poi al vantaggio all’81’: Auriemma lancia Minicone in area, il tiro dell’esterno viene deviato da Orefice sul palo, ma arriva a rimorchio Anthony Capuano che ribadisce in rete. All’85’ Alvino va vicino al pareggio su punizione ma, dopo 5 minuti di recupero, può esplodere la festa al “Conte”.

PUTEOLANA 1902 – REAL GRAZZANISE 1-0

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Rasulo (77′ Vaccaro), Avolio, Riccio S., Gargiulo, Grieco, Capuano A. (86′ Guarino), Auriemma, Guidone (16′ Mirante), Mancini (94′ Esposito), Minicone. A disposizione: . All. Correale.

REAL GRAZZANISE: Orefice, Finizio (56′ D’Errico), Varchetta, Severino, Caiazzo, Ciarmiello (83′ Chiariello), Pontillo (73′ Alvino), Percuoco (56′ Durazzo), Calone, Liccardi (73′ Di Lorenzo), Grezio. A disposizione: . All. Panico.

MARCATORE: 81′ Capuano (P).

ARBITRO: Donato Battipaglia di Torre Annunziata. Assistenti: Giorgio Trebbi di Benevento e Angelo Tisi di Salerno.

NOTE: Ammoniti Gargiulo, Grieco, Mancini e Cabriglia (P); Ciarmiello, Percuoco, Severino, Pontillo e D’Errico (RG). Corner: 5-3. Recupero: 2′ 1°T, 5′ 2°T