CALCIO/ La Puteolana sbatte contro il muro della Sarnese: al Conte è pari a reti bianche

POZZUOLI – Pareggio casalingo per la Puteolana 1902 che non va oltre lo 0-0 contro la Sarnese, in un derby campano molto intenso. Nella prima frazione di gioco ci provano subito gli ospiti con Montini, ma Polverino risponde presente. Dall’altra parte spreca Lo Coco su cross dalla sinistra di Palma. Allo scadere della frazione di gioco, gol di Mascari annullato sul filo del fuorigioco.

IMBATTUTA – Nella ripresa le due squadre si danno da fare, ma creano poche occasioni da rete. Una di queste capita sui piedi di Diabate su cross di Balzano, il portiere avversario blocca però il pallone, non con poche difficoltà. Subentrato nella ripresa, ci prova Mungo dai 25 metri, conclusione che esce di pochissimo. In pieno recupero la più grande chance per i granata, rubato pallone sulla trequarti da Coniglio, che a tu per tu con il portiere serve Marotta, il quale arriva sulla sfera, ma non riesce ad infilarla in rete. Conclude così un match che lascia la Puteolana 1902 imbattuta dopo 4 gare di campionato, ora testa alla gara con la Paganese.

PUTEOLANA: Polverino, Astemio, Sbuttoni, Montuori, Cess, Palma (64′ Civilleri), Diabate, Russo (51′ Mungo), Lo Coco (46′ Balzano), Mascari (51′ Marotta), Dammacco (46′ Coniglio). All.: Marra

SARNESE: Bonucci, Vecchione (63′ Pinelli), Montini (63′ Fernandez), Uliano, Iannone (55′ Lagzir), Mancino (75′ Intinacelli), Pezzi, Altobelli, Manuzzi, Liurni (92′ Callegari), Marini. All.: Agovino

Ammonizioni: Cess – Altobelli, Uliano