CASAL DI PRINCIPE – La Puteolana 1902 pareggia contro l’Albanova a Casal di Principe. Risultato di 0-0 con i granata che sfiorano il gol dopo 120 secondi con un tiro che finisce sulla traversa di Amelio su punizione. All’11’ occasione per Gioielli a tu per tu con Santangelo, palla che non finisce in rete. Successivamente ancora Gioielli su punizione, tiro alto. Dall’altra parte ci prova De Rosa, chance sprecata. Al 38’ rigore Albanova per fallo di Maiellaro su Ciccone. Dagli undici metri il portiere neutralizza il tiro di Serrano. Nel finale di prima frazione chance per Lordi, pallone fuori. Nella ripresa, doppia chance per Evacuo, entrambe murate da Santangelo. Di testa poi tocca a Grezio e Fontanarosa. Palla fuori. Si chiude così la gara, con nessun gol è sostanzialmente poche emozioni.

Puteolana: Maiellaro, Sica (55’ De Rosa), Amelio, Rinaldi (66’ Petrarca), Sardo, Marigliano (66’ Guarracino), Catinali (33’ Grieco), Fontanarosa, Accietto, Gioielli (46’ Evacuo), Grezio. A disp.: Caparro, De Rosa, Petrarca, Di Lorenzo, Evacuo, Guarracino. All.: Marra

Albanova: Santangelo, Roma, Severino, Scarparo (46’ Romano), Lagnena, Gallo, Lepre, De Rosa, Serrano (83’ Puzone), Ciccone (63’ Basile), Lordi. A disp.: Mallardo, Puzone, Romano, Castaldo, Iaiunese, Mellini , Morgese, Barra, Basile. All.: Amorosetti

Ammonizioni: Romano – Sica, Rinaldi, Maiellaro