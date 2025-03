CALCIO/ Girandola di emozioni tra Puteolana e Sarrabus finisce 3-3

QUARTO – Pareggio per la Puteolana che fa 3-3 contro il Cos Sarrabus. Gara piena di emozioni con la squadra di casa che va avanti al 10’ con Russo su rigore. Il penalty arriva dopo un tocco di braccio in area di rigore di un difensore che dà la chance ai Diavoli Rossi di portarsi avanti. Nel primo tempo si continua ad attaccare per i Flegrei, ma nonostante le occasioni di Bombaci e Benassi, la frazione si conclude 1-0. Nella ripresa Puteolana che continua ad attaccare e Mascari dopo un incursione in area, si procura un calcio di rigore dopo essere steso da un difensore. Il numero 9 si presenta sul dischetto e fa 2-0. Da qui esce fuori la forza della squadra ospite con Romano che sfrutta una mischia in area di rigore e infila Polverino. Pochi minuti dopo e arriva il pareggio, ci pensa Calabrese a staccare di testa da angolo. Puteolana che reagisce con Mascari che colpisce il palo con un tiro a giro. Il Sarrabus è vivo e completa la rimonta al 77’ con Calabrese nuovamente in gol di testa su corner. Al ridosso del novantesimo pareggia la Puteolana con una splendida rete di Coniglio che con un tiro al volo sigla il 3-3.

Puteolana: Polverino, Benassi, Mungo, Mascari, Russo, Balzano (67’ Cess), Occhiuto, Palma (77’ Popovic), Montuori (67’ Gioielli), D’Agostino (67’ Coniglio), Bombaci. All.: Salvatore Marra

Costa Orientale Sarda: Xaxa, Piredda, Severgnini, Derbali (62’ Loi); Piseddu, Demontis (62’ Calabrese), Ladu, Morlando; Sulis, Pinna, Romano. All.: Antonio Carta

Marcatori:

13′ Russo (P), 54’ Mascari (P), 62’ – 77’ Calabrese (C), 66’ Romano (C), 87’ Coniglio (P)

Ammonizioni: Bombaci, Benassi, Palma, Mungo – Derbali