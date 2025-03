CALCIO/ Barretta e Illiano gol: il Rione Terra batte il Massa Lubrense

POZZUOLI – Il Rione Terra ci tiene a finire bene il girone B di Promozione, con la squadra che si trova al sesto posto a -7 dal Poggiomarino, ma con un distacco troppo grande da colmare da per far sì che si disputi lo spareggio della seconda classificata contro la quinta (la Caivanese seconda è a +18 sul Poggiomarino, ben oltre la soglia dei 10 punti). Questo non impedisce però ai flegrei di mettere in mostra un buon calcio e dare filo da torcere a tutte le avversarie, quando mancano tre giornate al termine. A farne le spese è stavolta il Massa Lubrense, battuto 2-0 allo stadio “Conte” di Pozzuoli. Un risultato che permette al Rione Terra di allungare a tre partite la striscia positiva, frutto di due successi casalinghi e del prestigioso pareggio in trasferta col San Vito Positano capolista.

LA CRONACA – Match mai davvero in discussione, con il Rione Terra che spinge fin dall’avvio e al 20′ trova il vantaggio con una bella imbucata di Sardo sul taglio di Barretta, che è freddo a disorientare Vecchione e a depositare la palla sul palo lungo, alle spalle di Marzuillo. Al 40′ i padroni di casa chiudono la partita con un doppio scambio tra Illiano e Infimo, che finge il tiro all’altezza del secondo palo e restituisce la palla al primo, che taglia l’area di rigore, evita un avversario e scarica un potente mancino in rete. In mezzo, Infimo fallisce un calcio di rigore, sul quale Marzuillo vola ed effettua una parata strepitosa. Per tutta la ripresa, il Rione Terra gestisce e prova a pungere in ripartenza, mancando il 3-0 in alcune nitide circostanze con Infimo, Migliaccio, Salierno ed llliano, ma i 7 punti nelle ultime 3 evidenziano una squadra in salute.

RIONE TERRA CALCIO: D’Errico, Penna, Menna, Granata, Rossi, Pollice, Barretta (73′ Salierno), Vicario (5′ Scherillo, 92′ Gritti), Infimo, Sardo (56′ Esposito), Illiano (58′ Migliaccio). All. Stellato.

MASSA LUBRENSE: Marzuillo, Ferrara (31′ Castellano), Cinque, Veniero, D’Esposito, Vecchione, Di Capua, Carolei (77′ Di Sarno), Zarrella, Procida, Cioffi (60′ Marino). All. De Stefano.

MARCATORI: 20′ Barretta, 40′ Illiano.