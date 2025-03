BACOLI/ Il PUC “chiude” i parcheggi del litorale: effetto domino sull’intera economia

BACOLI – Sono state notificate ai vari operatori del settore le diffide alla chiusura e al ripristino dei luoghi delle attività di parcheggio presenti sul litorale. La decisione arriva dopo l’approvazione del Puc che, praticamente, non prevede aree di parcheggio sul litorale di Miseno e Miliscola. L’attuazione del nuovo piano in queste ore sta creando problemi all’intera viabilità: in tanti da ieri, complice il bel tempo e l’apertura dei siti FAI per le giornate di primavera, si sono riversati in città senza però riuscire a sostare a causa della mancanza di posti auto.

LA DIFFIDA DEL COMUNE – Perché è arrivata la diffida a ripristinare lo stato dei luoghi e a chiudere presunte attività abusive, in quanto non adibite a parcheggio? Dopo l’approvazione del PUC dell’aprile 2024, quell’area non è urbanisticamente adibita ad attività di parcheggio. In virtù anche delle indagini della Procura sulla vecchia convenzione, di fatto scaduta, tra il Comune e i concessionari, l’Ente avrebbe dovuto stipulare una nuova convenzione per permettere l’attività per la prossima stagione balneare. Ma dopo l’esecutività del nuovo piano urbanistico comunale, non è possibile stipulare una nuova convenzione perché semplicemente non ci sono gli strumenti urbanistici per la formalizzazione di un nuovo accordo. Ed ora? Praticamente sarà impossibile parcheggiare lungo il litorale e, di conseguenza, oltre alla morte certa delle attività di parcheggio, ad effetto domino ci sarà il collasso economico di ristoranti, bar, lidi e attività da diporto.