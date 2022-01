ISCHIA – Vittoria della Puteolana ad Ischia, col punteggio di 0-1 al Mazzella. Dopo due minuti di gioco occasione per l’Ischia con un tiro dalla distanza deviato da Maielaro. Palo Puteolana con Gioielli che per poco da posizione defilata non beffa il portiere avversario. Sugli sviluppi dell’azione tiro che finisce fuori di Sica. Castagna si fa vedere al 10’ con una conclusione finita fuori di un niente. Al 23’ tiro dalla distanza di Fontanarosa che finisce fuori. Al 30’ ci pensa un tiro di Buono ad impensierire i tifosi granata. Coast to Coast da una parte e dall’altra. Prima ci pensa Gioielli con un tiro che colpisce il palo. Successivamente dall’altra parte un tiro di Cibelli dal limite dell’area che spaventa i tifosi, ma conclude la propria corsa tra i guantoni di Maiellaro.

GOL VITTORIA – In avvio di ripresa vantaggio Puteolana con un colpo di testa perfetto di Fontanarosa che beffa Mazzella. Al 62’ tiro al volo di Cibelli che ha concluso la propria corsa sull’esterno della rete. Grande occasione per Guarracino, subentrato nella ripresa a Gioielli, al 71’ con un tiro di prima che esce fuori di un nulla. Nel finale salvataggio clamoroso di Maiellaro su tiro a botta scura di un calciatore dell’Ischia. Festa sugli spalti con i tifosi della Puteolana giunti sull’isola per incoraggiare la propria squadra.

ISCHIA: Mazzella, Buono, Trofa, Di Costanzo, Chiariello, Arcamone (64’ Trani), Castagna, Montanino, Florio (88’ Pistola), Cibelli (76’ De Luise), Sogliuzzo (86’ Filosa). A disp.: Di Chiara, Muscariello, De Luise, Pesce, Trani, Di Sapia, Filosa, Pistola, Conte. All.: Iervolino

PUTEOLANA: Maiellaro, Balzano, Amelio, Rinaldi, Sica, Marigliano (46’ Catinali), Fontanarosa, Grieco (86’ Petrarca), Di Lorenzo (53’ De Simone), Gioielli (68’ Guarracino), Evacuo (46’ Di Giorgio). A disp.: Caparro, Sardo, Petrarca, Catinali, De Simone, De Rosa, Accietto, Di Giorgio, Guarracino. All.: Marra

Marcatori: 47’ Fontanarosa

Ammonizioni: Chiariello, Trofa, Cibelli – Marigliano, Rinaldi, Grieco