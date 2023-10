CALCIO/ Eccellenza: vincono Puteolana e Afrograd, sconfitte per Rione Terra e Monte Calcio

CALCIO – É di due vittorie e due sconfitte il bilancio delle flegree impiegate nel girone A di Eccellenza Campania. Vincono Puteolana e Afrograd, sconfitte invece per Monte Calcio e Rione Terra.

PUTEOLANA – Roboante vittoria dei granata che sbancano Marigliano per 4 – 2. Provano a tenere testa i padroni di casa che rispondono ai primi due vantaggi granata, mai poi nulla possono difronte allo strapotere finale dei diavoli rossi.

RIONE TERRA – Dura un tempo il Rione Terra che chiude sotto per 2-1 la prima frazione di gioco in casa dell’Albanova. Gli azzurri però rientrano in campo con un uomo in meno per l’espulsione del portiere negli spogliatoi e devono soccombere 4 – 1.

MONTE CALCIO – Continua il momento no dei montesi che soccombono in casa contro la più quotata Afragolese con il risultato di 2 – 0.

AFROGRAD – Decide di presentarsi a Quarto il Casoria con i padroni di casa che dunque un po’ a sorpresa devono disputare una gara che credevano di non dover giocare. Non si scompongono gli uomini di Platone che vincolo facile 6 – 0.