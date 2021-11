POZZUOLI – La Puteolana continua la marcia verso la promozione. Dopo la vittoria di domenica in casa con il Savoia i granata del presidente Di Costanzo restano al primo posto con 17 punti seguiti dalla Frattese con 16, il Napoli United con 15 e l’Ischia che ha 14 punti. La forza dei diavoli rossi, unica squadra ad essere ancora imbattuta, è la difesa con appena 3 gol subiti a fronte dei 15 segnati. A trascinarla ieri è stato ancora una volta Guarracino, in una partita che in cui c’era da scacciare la prestazione settimanale contro l’Ercolanese costata l’eliminazione dalla Coppa Italia.

IMBATTUTA – E la risposta non si è fatta attendere al Domenico Conte: la Puteolana si è imposta di misura: 1-0 ai rivali del Savoia. E’ basta infatti un gol di Guarracino al 33’ a dare i tre punti ai flegrei. Primo tempo combattuto con Landi che salva gli oplantini in un paio di circostanze su Guarracino e Grezio. Ma è proprio dalla combinazione tra i due bomber puteolani che arriva il goal per i granata: Grezio serve Guarracino che fa 1-0 di testa. Nella ripresa ci prova Rega di testa a ristabilire la parità all’incontro ma manda la palla fuori. A metà frazione Guarracino ha l’occasione per chiudere l’incontro ma fallisce il colpo a rete. Sulla conclusione del match ci prova Evacuo, subentrato ma è ancora Landi a salvare la porta del Savoia.

LA SQUADRA – L’impegno, la caparbia la disponibilità a sacrificarsi per il compagno, di lottare su ogni pallone; in definitiva la volontà di imporsi sull’avversario e mettere l’impronta su un campionato ancora tutto da scrivere, sono il valore aggiunto di una squadra, nella fattispecie la Puteolana 1902, autrice di un avvio di stagione più che convincente. Gli uomini di mister Marra hanno convinto sul piano del gioco e del carattere dimostrando di meritare la testa della classifica.

PUTEOLANA: Maiellaro, Sica, Balzano, Amelio, Petrarca, Fontanarosa, De Simone (90′ Di Napoli, Marigliano, Di Lorenzo (73′ Di Giorgio), Grezio (73′ Evacuo), Guarracino (70′ Gioielli). A disp.: Caparro, Casale, Di Martino, Esposito, De Rosa All.: Marra

SAVOIA: Landi, Pisani, Esperimento, Rega, Spavone, Conti, Liberti (83′ Russo R.), Scarpa (64′ Mazzullo), De Stefano (56′ Mazzullo) , Trimarco (83′ Borriello), Orefice (62′ De Rosa). A disp.: Merone, Alfano, De Rosa, Esposito F. All.: Carannante

Marcatori: 33′ Guarracino

Ammonizioni: Marigliano – Spavone, Conti