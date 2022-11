CALCIO/ Della Monaco e Romano regalano la terza vittoria al Rione Terra Sibilla

PIANURA – Il Rione Terra Calcio Sibilla aveva annusato nella scorsa giornata la zona playoff, agganciando il treno di squadre che la inseguivano, mentre ora, con la vittoria esterna sulla Napoli Nord, ci entra a tutti gli effetti, piazzandosi al quarto posto a pari punti con la Micri a quota 18, e a +1 sulla Boys Caivanese. Partita molto ostica quella odierna, contro una Nuova Napoli Nord ferma a metà classifica, ma in netta ripresa di prestazioni, che ha reso la vita difficile ai flegrei al “Simpatia” di Pianura. La gara si sblocca nella ripresa, quando il Rione Terra Sibilla riesce a piazzare un doppio colpo al 59′ con Della Monaco e al 77′ con Romano, e a tornare alla vittoria fuori casa.

LA CRONACA – Primo tempo di grande aggressività da parte delle due squadre, che rende difficile la creazione di occasioni, nonostante sprazzi di gran bel gioco palla a terra. Inizio partita di marca Rione Terra Sibilla, che crea pericoli all’11’ sulla punizione di Di Matteo scodellata in area e la seguente conclusione di Granata stoppata però da un difensore, e al 18′ con lo stesso Di Matteo, che conclude con un gran sinistro da fuori area che sfiora il palo alla destra del portiere. La Nuova Napoli Nord chiude la prima frazione in crescendo, con un piazzato al 35′ di Sinigaglia che pesca la testa di Torromacco, ma la conclusione finisce alta. Il secondo tempo sembra da subito più vibrante e regala un sussulto al 48′ con una paratona di Navarra sulla punizione di Sinigaglia dai 20 metri. Prova a rispondere Della Monaco con un tiro a giro finito fuori di poco, ma sta solo prendendo la mira: al 59′, infatti, l’aggressione di Gallo in mezzo al campo permette il recupero palla e spiana un’autostrada a Della Monaco, che la percorre a grande velocità e piazza in rete nell’angolino basso. Dopo lo svantaggio, le cose peggiorano per la Napoli Nord, che resta in 10 per il doppio giallo a Emanuele Polverino, entrato in ritardo su Romano. Lo stesso Romano, dunque, supera lo spavento per la botta presa e al 77′ riceve tutto solo sul secondo palo il cross da calcio d’angolo di Di Matteo per schiacciare in rete e fare 2-0. Seconda rete stagionale per Romano dopo il gol di tre giornate fa e addirittura settimo assist per capitan Di Matteo. La partita sembra dunque in discesa, ma non prima di un altro miracolo di Navarra, che si oppone ad una conclusione di controbalzo da meno di 10 metri dalla porta, smanacciando il tiro diretto all’incrocio dell’attaccante avversario. Finiscono qui i pericoli per il Rione Terra Sibilla, che a due dalla fine regala spettacolo con un’azione velocissima: Bullone dall’esterno al centro per Costagliola, il cui velo favorisce il tocco di prima di Lucignano per il terzo uomo accorrente che è Petrone, ma il suo diagonale incontra la gamba di Del Giudice a dire di no alla terza rete.

NUOVA NAPOLI NORD: Del Giudice, Torromacco, Parisi A., Parisi M., Polverino S., D’Ascia, Petrone (67′ Vacca), Simonte, Polverino E., Sinigaglia (63′ Capuano), Polverino M. (63′ Iervolino)

RIONE TERRA CALCIO SIBILLA: Navarra, Bullone, Grella, Romano, Campolo, Granata, Amabile (79′ Barletta), Gallo (62′ Lanuto), Scherillo (73′ Petrone), Di Matteo (79′ Lucignano), Della Monaco (82′ Costagliola).

MARCATORI: 59′ Della Monaco, 77′ Romano.

NOTE: arbitro Gianmarco Amitrano di Torre Annunziata, ammoniti Polverino E., D’Ascia, Parisi A. e Sinigaglia (Napoli Nord); Gallo e Petrone (Rione Terra Sibilla). Espulso E. Polverino per doppia ammonizione al 65′.