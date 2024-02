CALCIO/ Buona la prima di mister Turco: la Puteolana batte il Quarto e riprende slancio in classifica

POZZUOLI – Avellino brucia ancora, sanguina come una ferita insanabile di quelle da nascondere alla vista insieme ad un trauma che i tifosi faticheranno a superare. Il tempo aiuta ed i risultati anche; come il 2-0 di oggi, senz’altro sofferto, ma un tassello importante, uno dei tanti che occorreranno per superare un momento “grigio” che ha portato la Puteolana lontana dai vertici della classifica.

LO STADIO – In una giornata cruciale per le ambizioni di classifica, la Puteolana 1902 ha dimostrato carattere e determinazione, superando il Quarto Afrograd con un convincente 2-0. Alla guida della squadra flegrea c’era mister Turco, alla sua prima apparizione in panchina, che ha subito imposto il suo marchio con una prestazione solida e coesa da parte dei suoi uomini.

IL MATCH – La partita si è accesa fin dai primi minuti, con un calcio di punizione di Amelio al 7′ che ha messo subito in allarme la retroguardia del Quarto, salvata dalla pronta risposta del proprio portiere. Ma è stato al 21′ che la Puteolana ha colpito, con Grezio che ha sfruttato al meglio un’opportunità di testa, ingannando il portiere avversario e portando la sua squadra in vantaggio. Nonostante il gol subito, il Quarto Afrograd non ha abbassato la guardia, colpendo la traversa con un colpo di testa di La Pietra e sfiorando il pareggio con un tiro di Numerato che ha lambito il palo. La ripresa ha visto la squadra ospite cercare con insistenza il gol, creando diverse occasioni pericolose con Numerato e Franzese, ma senza riuscire a concretizzare. Dall’altro lato, la Puteolana ha continuato a cercare opportunità per chiudere il match, e al 67′ è arrivato il gol del raddoppio, firmato Battaglia, che ha capitalizzato un calcio di punizione per mettere a segno il decisivo 2-0. Nonostante alcuni tentativi nel finale da parte del Quarto, la Puteolana ha mantenuto il controllo del gioco, assicurandosi tre punti preziosi per la propria classifica. Turco che ha saputo gestire al meglio i cambi, mantenendo alta l’intensità e la concentrazione della squadra fino al fischio finale. La vittoria porta una ventata di ottimismo in casa Puteolana, con la squadra che ora guarda al futuro con rinnovata fiducia, pronta ad affrontare il campionato con la verve basilare per una squadra di vertice.

Puteolana: Russo, Calone (55′ Severino), Amelio, Battaglia, Rosolino, Catinali, Pontillo (70′ Cigliano e dal 77′ Cappa), Vitale (61′ Palumbo), Laringe, Grezio (83′ Prisco), Alvino. All.: Turco

Quarto: Mola, Siciliano (64′ Aldair), De Rosa (89′ Annella), Numerato, Palumbo, Guarino, Romano, Conte, Ragosta (70′ Palumbo), Franzese (66′ Calabrò), La Pietra. All.: Platone

Marcatori: 21′ Grezio, 67′ Battaglia

Ammonizioni: Pontillo – Romano, Palumbo, Siciliano, Calabrò