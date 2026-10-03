CALCIO/ Ambrosino: «Vittoria meritata dopo un inizio sottotono, che entusiasmo i nostri tifosi»

SCAMPIA – «Siamo partiti un po’ sottotono e abbiamo subito la veemenza e la fame del Marianella di fare punti – dichiara il trainer granata Salvio Ambrosino nel dopo gara -. Sapevamo che non era facile giocare su questo campo e questo non deve capitare, perché se loro realizzavano il calcio di rigore sarebbe stata una gara in salita e difficile. Poi, fortunatamente siamo stati bravi a sbloccarla e a fare bene quello che sappiamo fare. Cioè ripartire, produrre e creare gioco. L’abbiamo fatto con forza e merito nel primo tempo realizzando tre reti, poi, nei minuti finali abbiamo subito un goal che mi ha fatto incazzare. Perché una squadra esperta e matura come la nostra non può permettersi queste fasi. Dobbiamo perciò lavorare nel corso della settimana molto sull’attenzione ed evitare questi episodi».

TIFOSI E ENTUSIASMO – “Godiamoci questo successo e, poi, da martedì inizieremo a pensare al Grazzanise che è in forma, ed è una formazione giovane che corre tanto – continua Ambrosino -. Non sarà una passeggiata ma giocando al Conte faremo del nostro meglio. Ringrazio i tifosi che sono giunti davvero numerosi al Landieri a Scampia facendo sentire il loro sostegno e mi auguro che sabato prossimo siano ancora di più perché il nostro obiettivo è quello di creare entusiasmo attraverso i risultati e le prestazioni“.