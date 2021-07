POZZUOLI – Sarà il Benevento del presidente Oreste Vigorito la prima squadra che affronterà la nuova Puteolana 1902 targata Di Costanzo. La partita è in programma per martedì 10 agosto allo stadio “Domenico Conte” di Pozzuoli. Sarà l’occasione per presentare la squadra alla città e ai tifosi. Alla guida dei granata c’è il tecnico Salvatore Marra che ha seguito i presidenti Pietro e Salvatore Di Costanzo nella nuova avventura puteolana. Il Benevento, a conclusione del ritiro in vista del campionato di serie B, farà tappa a Pozzuoli con i suoi migliori calciatori agli ordini di mister Caserta.