Bradisismo, protesta choc a Pozzuoli «Se conterete i morti, noi conteremo i complici»

POZZUOLI – «Se conterete i morti, noi conteremo i complici» è lo slogan che questa mattina ha accompagnato la manifestazione andata in scena in Piazza della Repubblica, organizzata da associazioni riunite in “Pozzuoli si organizza” e da Potere al Popolo. A terra, ai piedi di uno striscione che recitava “Nel bradisismo vogliamo sicurezza”, cinque corpi avvolti da teli bianchi, simbolo di una crisi sismica che – a detta dei manifestanti – potrebbe trasformarsi in una conta dei morti. Tre su tutte sono le rivendicazioni avanzate dagli organizzatori: controlli a tappeto su edifici pubblici e privati con un piano di messa in sicurezza; scongiurare l’esodo dai Campi Flegrei trovando soluzioni per gli sfollati in zona; e una rete di presidi di accoglienza permanenti dislocati su tutto il territorio. I manifestanti si sono dati appuntamento per un’assemblea pubblica in programma per giovedì 20 marzo alle ore 18 al Parco Bognar.