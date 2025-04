Bradisismo, nasce nuova cabina di regia tra comune di Pozzuoli e commercianti

POZZUOLI – Un primo importante momento di confronto sul tema bradisismo si è svolto tra l’amministrazione comunale di Pozzuoli e le associazioni di categoria del commercio, dell’artigianato e delle pmi. Per CNA Campania Nord hanno partecipato ai lavori il responsabile dell’Area Flegrea Carmine Farina e Katia Rizzuti. «Apprezziamo la volontà del sindaco Manzoni di ascoltare le istanze delle associazioni – ha evidenziato Farina – Come CNA Campania Nord ci faremo promotori di un incontro con tutte imprese artigiane proprio per facilitare l’azione che l’amministrazione ha deciso di mettere in campo». CNA Campania Nord e le altre associazioni di categoria hanno chiesto misure immediate e concrete per sostenere le imprese in questa delicata fase storica. «La sospensione dei tributi locali – ha evidenziato Farina – quella dei contributi INPS, IRES e INAIL accanto a cassa integrazione straordinaria sono alcune delle misure che abbiamo messo sul tavolo per evitare il tracollo delle piccole imprese dell’area flegrea». Le parti hanno stabilito di istituire una cabina di regia che coinvolga istituzioni, parti sociali e tutti quei saperi in grado di dare un contributo concreto nell’affrontare il delicato momento storico. Sul piano specifico è emersa la necessità, riguardo alla prevenzione dei rischi da CO2, della dotazione da parte delle imprese della strumentazione idonea a rilevarne la presenza, circostanza da registrare per l’adeguamento del DVR aziendale.