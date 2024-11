Bradisismo, il Ministro Musumeci a Pozzuoli con De Luca «Buona sinergia, puntiamo a concludere interventi al più presto»

POZZUOLI – «Non esiste il rischio zero e la gente lo deve sapere» ha ribadito questa mattina il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci durante l’incontro per l’attuazione degli interventi pubblici in corso presso la sede della Protezione Civile di Monterusciello. «Ci siamo impegnati, c’è buona sinergia tra enti e siamo attivi per concludere tutti gli interventi al più presto» ha spiegato Musumeci. Una sinergia istituzionale ribadita anche dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca presente al tavolo dei relatori insieme ai sindaci di Pozzuoli, Napoli e Bacoli.

IL VERTICE – L’incontro è nato come momento di condivisione dei risultati conseguiti per la definizione del I Programma di interventi per la riqualificazione degli edifici pubblici e per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell’area dei Campi Flegrei interessata dal fenomeno del bradisismo. Presenti al tavolo anche il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano e il Commissario straordinario per il bradisismo Fulvio Soccodato.