Bradisismo, a Pozzuoli scuole chiuse anche domani

POZZUOLI – Resteranno chiuse anche domani le scuole a Pozzuoli. La disposizione si è resa necessaria per mettere in campo ulteriori verifiche all’interno degli edifici presenti su tutto il territorio dopo la scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 01:25 di giovedì notte. Al lavoro da questa mattina ci sono i vigili del fuoco e i tecnici di Città Metropolitana e del comune di Pozzuoli. In serata il sindaco Gigi Manzoni firmerà la proroga dell’ordinanza di chiusura di tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado.