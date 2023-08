Bradisismo a Pozzuoli, 6 consiglieri chiedono fondo speciale per le verifiche dei palazzi. Iasiello: «Destinare anche parte dello stipendio del capo di gabinetto»

POZZUOLI – Trecentomila euro da stanziare per monitorare i palazzi della vecchia “zona rossa” di Pozzuoli. È la proposta che hanno rilanciato i consiglieri Figliolia, Sebastiano, Maione, Del Vaglio, Iasiello e Ismeno alla luce degli ultimi sciami sismici che hanno colpito la città creando allarmismo e paura tra la popolazione. L’11 luglio scorso, infatti, la minoranza avanzò la proposta con una richiesta di consiglio comunale urgente.

LA PROPOSTA – «Pozzuoli non ha bisogno né di autocommiserazione né di autoindulgenza – ha fatto sapere il consigliere di opposizione Gianluca Sebastiano – servono i fatti, gli atti, le assunzioni di responsabilità. Io ed i miei colleghi di opposizione siamo pronti ad andare in consiglio comunale ed assumerci la responsabilità politica e contabile di stanziare 300.000 euro per monitorare i fabbricati della vecchia zona rossa».

LA PROVOCAZIONE – Ci va giù duro invece il consigliere Guido Iasiello che, senza mai citarlo, ha attaccato il capo di gabinetto Elio Buono avanzando la proposta di destinare i 2/3 dello stipendio di 136mila euro a un fondo per la verifica degli edifici a rischio. «Chiederei a chi ha un incarico fiduciario, del Sindaco, pagato profumatamente dai cittadini puteolani, ben 136.000 l’anno, 11.000 euro al mese,senza portare alcune beneficio, con il suo ruolo, alla nostra comunità, di fare un atto di responsabilità nei confronti della città , mettendo a disposizione almeno i 2/3 del suo stipendio in questo fondo, che siamo chiedendo di istituire, per la verifica dei fabbricati privati» ha detto Iasiello.