AREA FLEGREA – E’ di 111 il totale dei nuovi casi di Covid-19 registrati nei quattro comuni flegrei nelle giornate di domenica 14 e lunedì 15 marzo 2021. Secondo i dati trasmessi dall’Unità di Crisi della Regione Campania i positivi di oggi a Pozzuoli sono 18 mentre ieri sono stati 40. A Quarto nella giornata odierna 12 persone sono risultate positive ai test, mentre ieri sono state 17. A Monte di Procida nella sola giornata di domenica sono stati registrati 14 nuovi contagi, zero invece nella giornata di lunedì. Infine a Bacoli i nuovi positivi sono 10 di cui 4 oggi e 6 ieri. In totale in tutta la Campania i positivi del giorno (lunedì 15 marzo 2021) sono 1.823 (di cui 112 casi identificati da test antigenici rapidi) su 12.652 tamponi (di cui 1.255 antigenici)