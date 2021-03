AREA FLEGREA – Sono 80 le persone risultate positive nelle ultime 24 ore in tutta l’area flegrea su un totale di 681 tamponi molecolari. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania nella giornata di sabato 13 marzo 2021 a Pozzuoli i nuovi positivi sono 38 su 374 tamponi effettuati nei punti messi a disposizione dall’Asl Napoli 2 Nord. Nel comune di Quarto, invece, i nuovi contagiati sono 22 (su 162 tamponi); a Bacoli 14 (su 85 tamponi) e a Monte di Procida sono 6 (su 60 tamponi). In totale in Campania i positivi del giorno sono 2.940 (di cui 390 identificati da test antigenici rapidi) su 27.263 tamponi (di cui 4.516 antigenici).