Blitz antiabusivismo nel Rione 219 di Quarto, rimosse baracche e cancelli

QUARTO – Via a centinaia di paletti, sbarre, cancelli e baracche abusive. Questo il bilancio dell’operazione messa a segno ieri dalla polizia locale e dai carabinieri di Quarto nel Rione 219. L’intervento, effettuato su richiesta del settore Patrimonio e Beni confiscati del Comune, si è concentrato in via Alcide De Gasperi dove sono stati rimossi cancelli e reti protettive con cui, nel tempo, gli occupanti abusivi avevano trasformato porzioni di aree verdi pubbliche in giardini privati. Identificati anche i responsabili della realizzazione abusiva di baracche e strutture in muratura. «Ripristiniamo le regole e il rispetto della legalità, restituendo vivibilità agli abitanti di quelle zone che hanno accolto positivamente questa operazione di riqualificazione, consapevoli che l’amministrazione comunale, con i progetti di recupero edilizio finanziati per oltre 18 milioni e mezzo di euro e con la nuova area pubblica a verde urbano, ha dimostrato di voler investire e far rinascere, nel pieno rispetto delle regole, questa area urbana», ha dichiarato il sindaco di Quarto, Antonio Sabino.