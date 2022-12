POZZUOLI/ Tentò di uccidere la moglie con un batticarne: arresto bis per marito violento

POZZUOLI – Nuovi guai per un 66enne di Pozzuoli arrestato un mese fa con l’accusa di tentato omicidio ai danni della moglie. In seguito a una delicata indagine condotta dai carabinieri della stazione di Pozzuoli – coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli- è scattata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia emessa dal Gip di Napoli a carico dell’uomo, che si trova rinchiuso nel carcere di Poggioreale. La vittima di continue minacce, violenze, umiliazioni è una donna di 63 anni, anche lei puteolana.

L’INCUBO – I fatti sono accaduti nell’abitazione della coppia in via Solfatara dove, un mese fa, si raggiunse l’apice delle violenze quando al termine di una discussione l’uomo colpì la moglie alla testa con un batticarne di legno provocandole lesioni gravissime e una prognosi di quaranta giorni. La donna fu trovata dai soccorritori in una pozza di sangue e salvata grazie a una provvidenziale telefonata al 112 che fece scattare l’arresto per il 66enne. Una violenza cieca che non risparmiò nemmeno l’anziano padre della vittima, accorso per difendere la figlia, anch’egli finito all’ospedale per ferite in diverse parti del corpo.