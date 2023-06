Beni confiscati alla camorra: il modello Quarto raccontato in Olanda dal sindaco Sabino

QUARTO – Le telecamere della rete televisiva pubblica olandese NPO 1 sono giunte a Quarto per intervistare il sindaco Antonio Sabino e raccontare il “modello Quarto” in merito alla confisca dei beni alla criminalità organizzata. Un documentario di otto minuti che è stato trasmesso da “EénVandaag”, un programma di attualità che va in onda sulle reti nazionali. Sabino ha portato le telecamere olandesi a Casa Mehari, bene sottratto al clan Polverino e negli altri immobili confiscati che il comune di Quarto ha destinato ad attività di natura sociale. «C’è una grande presenza dello Stato, da soli non si va da nessuna parte. E’ un percorso che va portato avanti con una certa forza perché non si può tornare indietro, le cose non possono tornare come erano prima» ha detto Sabino, che ha ripercorso le tappe di una battaglia senza confini ingaggiata cinque anni fa contro la camorra.

IL VIDEO

