MONTE DI PROCIDA – Cresce il numero dei cittadini risultati positivi al Covid-19 a Monte di Procida. A darne notizia è il sindaco Giuseppe Pugliese che lancia anche un appello ai cittadini affinché vengano rispettate tutte le norme volte a scongiurare nuovi casi. «I positivi sono perlopiù in isolamento asintomatici o con lievi sintomi, tuttavia purtroppo abbiamo un bambino che era in vacanza a Monte di Procida, debilitato da pregresse patologie, che è stato costretto al ricovero – dichaira Vedo troppi gruppi di adolescenti in giro senza protezioni, abbiamo incrementato il numero dei vigili e dei controlli, ho chiesto aiuto a supportarci a tutte le forze dell’ordine ma una decisione di responsabilità deve partire inevitabilmente dalla famiglie. Mi raccomando, teniamo sempre alta l’attenzione e rispettiamo scrupolosamente tutte le regole di sicurezza». Nel più piccolo comune dei Campi Flegrei vi sono attualmente 219 cittadini positivi. Dall’inizio della pandemia ad oggi 14 persone hanno perso la vita.