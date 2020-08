POZZUOLI – Identificati i bagnanti che questa mattina occupavano la spiaggia libera tra il lido Augusto e il lido Marena. Vigili urbani in azione da questa mattina lungo l’arenile che va da Arco Felice a Lucrino: per loro previste sanzioni per il mancato rispetto della normativa anti covid. Nelle prossime ore sono previsti anche controlli negli stabilimenti del litorale per verificare se la presenza di palizzate in legno cancelli e inferriate che delimitano i tratti di spiaggia in concessione e ne impediscono l’accesso sono legittimi. Alcuni residenti hanno già inoltrato esposto alla Procura della Repubblica per gli abusi dei lidi di Arco Felice. Altri, invece, hanno inoltrato tramite avvocato accesso agli atti per verificare le autorizzazioni per le opere sul litorale.