BACOLI/ Una rappresentanza flegrea alla finale dei Giochi Matematici Bocconi

BACOLI – Nuovo importante risultato per l’Istituto Comprensivo “1° Paolo di Tarso” di Bacoli, che, dopo essersi aggiudicato quest’anno il primo posto, nella classifica a squadre delle scuole medie, ai Campionati Italiani della Geografia, porta alla finale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici – che si terrà alla Bocconi di Milano il prossimo 25 maggio – ben 5 alunni: per la categoria C1, Mirjam Di Sarno; per la categoria C2, Greta Illiano, Luigi Naddeo, Vittorio Parziale e Tobia Vigl.

LA PREPARAZIONE – In vista di tale competizione, giunta alla sua 31ª edizione e accreditata dal MIUR come iniziativa partecipante al Programma di Valorizzazione delle Eccellenze, l’istituto flegreo, retto dal prof. Francesco Gentile, ha messo in campo 38 alunni delle medie, di cui 15 provenienti dalle classi seconde (che hanno concorso per la categoria C1) e 23 provenienti dalle classi terze (categoria C2). Superando brillantemente le prove delle semifinali svoltesi al Liceo Villari di Napoli lo scorso 16 marzo, i 5 alunni bacolesi accedono di diritto alla finale, in occasione della quale verrà selezionata una squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima prevista a Parigi nel mese di agosto. Si dice soddisfatta della qualificazione e al contempo speranzosa in un buon piazzamento la docente referente Carmela Regina Pugliese, che accompagnerà sabato gli alunni a Milano. «La nostra scuola partecipa da tempo ai campionati – commenta la professoressa – ma ogni anno i nostri concorrenti sono sempre più numerosi. L’esperienza ha fatto maturare negli allievi un sano spirito di competizione agonistica. Frequentando corsi preparatori da dicembre a febbraio, hanno avuto modo di affinare le loro abilità logiche e di condividere metodi creativi per giungere velocemente alla risoluzione di problemi matematici».