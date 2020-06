BACOLI – Parte da domani e fino al 31 agosto 2020, tutti i giorni dalle 10.15 alle 19.15, con frequenza ogni ora, la nuova circolare urbana Miseno – Piscina Mirabilis – Castello di Baia– Baia– Lucrino ad integrare le linee urbane della città di Bacoli dalle stazioni della linea cumana verso i maggiori siti di attrazione turistica e culturale. La linea si inserisce all’interno del più ampio progetto Archeobus che permetterà il miglioramento dell’accessibilità tra i siti culturali della Città Flegrea. Nello specifico la nuova circolare permetterà di partire da Lucrino, dalla stazione della cumana, e intercettare il porto di Baia con il parco sommerso, il parco archeologico termale di Baia, il Castello Aragonese, il parco pubblico di Villa Ferretti, lambire il centro storico di Bacoli da cui raggiungere la Piscina Mirabilis, la tomba di Agrippina e le Centro Camerelle e fino a Miseno, con la Dragonara, il Sacello degli Augustali e il Teatro.

LE INIZIATIVE – La linea realizza, inoltre, un ulteriore vettore per il raggiungimento delle spiagge tra Miseno e Miliscola. La nuova linea si coordina con una serie di altre azioni già realizzate e condivise tra Amministrazione ed Eav come: l’inversione del percorso pomeridiano della linea Fusaro Torregaveta per evitare il flusso estivo automobilistico in uscita dalla città di Bacoli; il rinnovo del parco dei bus con nuovi mezzi; le nuove paline di fermata con le tabelle porta orari su tutto il territorio comunale; il titolo unico di viaggio che consentirà l’utilizzo del treno + bus, in andata e ritorno a partire dal giorno 27 giugno.