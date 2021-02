BACOLI – Buone notizie da Bacoli. L’esito dello screening al personale scolastico di tutti gli istituti pubblici ha tranquillizzato le famiglie. Oltre 200 i tamponi antigeni effettuati: sono tutti negativi. «È stata una settimana di grande sinergia, al Fusaro, tra medici di base, Comune di Bacoli, Anps ed Asl Napoli 2 Nord. Una squadra compatta, forte, al servizio della comunità. Sono davvero molto felice del lavoro di coordinamento che stiamo facendo insieme al consigliere delegato Mario Di Bonito. Siamo un bel team – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – . Ma c’è di più: anche questa settimana la percentuale dei nuovi casi positivi tra i cittadini bacolesi è in diminuzione rispetto ai dati precedenti. Siamo al 5,5% di contagiati, sui tamponi effettuati quotidianamente. Mentre ad inizio anno la percentuale era sopra l’8%». In settimana, con l’Asl, la Protezione Civile, ed in sinergia con il Comune di Monte di Procida, è stato effettuato un sopralluogo al Parco Vanvitelliano per definire lì la sede unica in cui svolgere i vaccini ai cittadini. Si partirà entro marzo.