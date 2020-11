BACOLI – Bacoli rinuncia alle Luci d’Artista. A Natale il Parco Vanvitelliano e la villa comunale non saranno illuminati da pupazzi, renne, stelle, alberi. Nessun giardino incantato, nessun tipo di assembramento. A farlo sapere è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che annuncia un Natale solidale: «Abbiamo deciso di stanziare 60.000 euro per far fronte alla povertà sempre più diffusa in questa seconda ondata della pandemia. Aiuteremo i più deboli, le famiglie in difficoltà, mamme e papà che non stanno lavorando a causa delle nuove chiusure. Affronteremo anche questa tempesta. Uniti, come un’unica squadra, ne usciremo a testa alta».